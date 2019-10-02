Taşıt kredi kampanyasıyla ilgili çarpıcı yorum: Türkiye tarihinde böyle rakam yok

“Türkiye otomobil kredi tarihinde 0,49’lu rakam yok…” Bu sözler Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’na ait. “Türkiye tarihinde ilk defa bu yapılıyor. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür etmekte fayda görüyorum” diyen Şahsuvaroğlu, “Ortada bir yük vardı, bu yük paylaşılarak otomotiv sektörünün ve yetkili satıcılarının önü açıldı. “ yorumunda bulundu. Geçen sene “Faiz yüzde 50, enflasyon yüzde 60 olacak” diyenlerin olduğunu hatırlatan Şahsuvaroğlu, “Şimdi gelinen noktada özür dilemeyi düşünüyorlar mı?” şeklinde konuştu.

KAMU BANKALARI YERLİ OTOMOBİL İÇİN DEVREYE GİRDİ

Açıklamalarında “Geçen yıl eylül ayından sonra otomobil kredi oranları 3.10’lara kadar çıkmıştı” şeklinde kredi faizlerinin geçen yılı hakkından bilgi veren Şahsuvaroğlu, “Şimdi 0,49’dan bahsediyoruz, bu sektöre ciddi manada çok önemli bir destektir. Sektörü rahatlatır; sektörü daha güçlü, daha güvenli günlere adım adım götürür" ifadelerini kullandı.

“EĞER BU MÜDAHALE OLMASAYDI”

Bu kredi paketinin piyasaya 70 ile 100 bin ilave satış getireceğini belirten Şahsuvaroğlu, 2019 sonunu en az 450 bin satışla kapatmayı beklediklerini söyledi. Şahsuvaroğlu açıklamalarına şöyle devam etti;

“Eğer son 3 aya müdahale edilmeseydi bizim bu süreçte 100 bin civarı araç satışı öngörüyorduk. 2019’da eylül ayına kadar 240.000 civarında satışımız vardı, eylül hemen hemen 40.000 olur, seneyi 380 binle istemediğimiz bir yerde kapatmış olurduk. Fakat bugün desteğin gelmesi ile beraber, yerli firmalar üretim kapasitelerini gözden geçirmeye başladı ve yan sanayinin de hemen hareketlenmesi ile birlikte biz seneyi minimum 450 bin ile kapatmayı öngörüyoruz. Bu kredi kampanyasıyla beklenenden 70-100 bin aracın daha fazla satılmasına katkı sağlanmış olacak."

“HURDA TEŞVİĞİ VE UCUZ KREDİ İÇİN SON TARİH 31 ARALIK”

Yapılan faiz indirimin boyutunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Şahsuvaroğlu, “Bu kadar kuvvetli adım beklemiyorduk. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Bankalar Birliği Başkanlığına ve kamu bankalarına teşekkür ediyorum“ dedi. Özel sektör bankalarını da bu kampanyaya katılmaya davet eden Şahsuvaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Son bir haftadır iş yerlerimizde yüzümüz gülüyor, telefonlarımız çalıyor, bir müşteri trafiği var, bunlar bizim için unutulmaya yüz tutulan şeylerdi. Tekrardan zayıflayan kasımız gelişmeye başlıyor, dolayısıyla showroomlarımız hareketli ve 31 Aralık’a kadar bu devam edecek. Biliyorsunuz ucuz faizli kredi kampanyasında 31 Aralık son tarih. 31 Aralık’a kadar tüm otomobil almak isteyen tüketicilerin bu fırsattan ifade etmesini istiyorum çünkü 100 bin liralık bir kredi ve 36 ay zaman diliminde 20 bin liradan fazla avantaj sağlıyorsunuz. Yine bununla beraber “hurda teşviği” var. Hurda teşviği de 31 Aralık’ta bitiyor. Hurda teşviği de bitmeden 0,49 gibi bir faiz oranıyla otomobil almak isteyen herkesin gerçekten istifade etmesini ümit ediyorum."

“BU, ‘TÜRKİYE’YE GELİN, YATIRIM YAPIN’ ANONSUDUR”

“Şunun altını çizmek lazım, Türkiye’ye gelmiş, ülkeye inanmış, üretim yapmış her şirket bizim için yerli ve millidir, biz bunları ayırmıyoruz” diyen Şahsuvaroğlu, “0,49 oranı bana şunu anlatıyor; buyurun Türkiye’ye gelin, yatırım yapın. Yatırım yapan herkesi T.C. hükümeti destekler, 0,49 aslında bunun bir anonsudur" dedi.

‘ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?”

Geçen sene ağustos ayı sonrasında yaşanan dönemi hatırlatan Şahsuvaroğlu, “Faizlerin yüzde 50’ye çıkacağı, enflasyonun yüzde 60’a çıkacağı, dolar kurunun 8-10 mertebesine gideceği, Türkiye’nin bu türbülanstan kurtulamayacağı söyleniyordu” hatırlatmasında bulundu. Bugün gelinen nokta bambaşka bir yerdeyiz diyen Şahsuvaroğlu, “ O söylediklerinizden pişman mısınız? Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?” dedi. Aynı gemideysek hepimiz aynı istikamete bakmalıyız diyen Şahsuvaroğlu, yeni ekonomi programına da tam destek verdi.

“FİYAT ARTIŞI OLACAK MI?”

Otomobilde fiyat artışı sorusunu da yanıtlayan Şahsuvaroğlu, enflasyonda gelinen noktanın yüzde 15 olduğunu ve dövizin stabil pozisyonda devam ettiğini göstererek, “Artış yönünde bir sebep olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.