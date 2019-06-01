Tatil yolunda 15 kritik uyarı

Uzmanlar özellikle uzun yola çıkacak olanların basit kontrollerle bile istenmeyen olayların önüne geçilebileceğine dikkat çektiler. Baskı balata, fren sistemi ve lastik havaları ile yol tutuşunu mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Aloparça’nın Kurucusu Ebru Özülkü “Yola çıkmadan bir hafta öncesinde aracınızı genel bir kontrolden geçirmeniz güvenliğinizi büyük ölçüde artıracaktır. Genelde bayram yolcuğunda araçların yükü de epey fazla oluyor. Aracın tamamıyla dolu olması manevra ve fren kabiliyetini etkiler. Bu hususu aklınızda bulundurun. Ayrıca yolculuk sırasında ihtiyaç duyabilecek eşyaları, kol mesafenizin dışında olmamasına dikkat edin” dedi.

TELEFON KULLANMAYIN

Uluslararası çapta yapılan araştırmalarda kazaların büyük oranda dikkat dağınıklığından kaynaklandığını belirten Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir ise “Sürücülerin direksiyon başında telefon kullanma ya da başta çocuklar olmak üzere diğer aile üyeleri ile ilgilenme gibi alışkanlıklarını bırakmalarıyla ancak yolculuklarda yüzde 100 emniyet ve konfor sağlamak mümkün. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; telefon kullanan bir sürücü kullanmayanlara göre kaza risklerine 4 kat daha fazla açık. Bir diğer araştırma ise çocuklarıyla birlikte seyahat eden 10 sürücüden 6’sının dikkat dağınıklığı yaşadığını gösteriyor” dedi.