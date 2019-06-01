Tatil yolunda 15 kritik uyarı
9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte dün geceden itibaren 15 milyona aracın yola çıkması beklenirken, uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Uzmanların en büyük uyarısı ise sürücülerin araç bakımlarını eksiksiz yaptırmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda oldu.
- KAAN ZENGİNLİ
Uzmanlar özellikle uzun yola çıkacak olanların basit kontrollerle bile istenmeyen olayların önüne geçilebileceğine dikkat çektiler. Baskı balata, fren sistemi ve lastik havaları ile yol tutuşunu mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Aloparça’nın Kurucusu Ebru Özülkü “Yola çıkmadan bir hafta öncesinde aracınızı genel bir kontrolden geçirmeniz güvenliğinizi büyük ölçüde artıracaktır. Genelde bayram yolcuğunda araçların yükü de epey fazla oluyor. Aracın tamamıyla dolu olması manevra ve fren kabiliyetini etkiler. Bu hususu aklınızda bulundurun. Ayrıca yolculuk sırasında ihtiyaç duyabilecek eşyaları, kol mesafenizin dışında olmamasına dikkat edin” dedi.
TELEFON KULLANMAYIN
Uluslararası çapta yapılan araştırmalarda kazaların büyük oranda dikkat dağınıklığından kaynaklandığını belirten Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir ise “Sürücülerin direksiyon başında telefon kullanma ya da başta çocuklar olmak üzere diğer aile üyeleri ile ilgilenme gibi alışkanlıklarını bırakmalarıyla ancak yolculuklarda yüzde 100 emniyet ve konfor sağlamak mümkün. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; telefon kullanan bir sürücü kullanmayanlara göre kaza risklerine 4 kat daha fazla açık. Bir diğer araştırma ise çocuklarıyla birlikte seyahat eden 10 sürücüden 6’sının dikkat dağınıklığı yaşadığını gösteriyor” dedi.
Sosyal medyada asla konum paylaşmayın
Uzun bayram tatili hırsızlara da davetiye çıkarıyor. Kale Endüstri Holding şirketlerinden Kale Kilit’in Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sinan Yorgancıgil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tatile çıkmadan önce mutlaka kapımızı kilitlemeliyiz. Tatile çıkarken ışığı açık bırakmak hırsızlar için çok demode bir yöntemdir. Çünkü birkaç gün sonra o ışık aslında sizin evde olmadığınızın göstergesi haline gelecektir. Perdelerinizi kapatmayın. Tatil heyecanı ile sosyal medyadan konumunuzu paylaşmayın.
10 kilometrede bir polis ekibi görev yapacak
Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç “Trafik güvenliğini sağlamak adına günde 9 bin ekibimiz, 17 bin personelimiz karayolları üzerinde bulunacak” dedi. Trafik denetimlerinde havadan helikopter ve dronelardan da faydalanılacağını aktaran Saraç, “Kazaların yoğun olduğu kesimlerde her 10 kilometrede bir ekip görevlendireceğiz. Burada amacımız trafiği daha güvenli hale getirmek” dedi.
Yola çıkmadan dikkat edilmesi gereken kurallar
Araç kontrollerinizi 1 hafta önceden yaptırın.
Aracınızın lastiklerini kontrol ettirin ve rot-balans ayarı yaptırın .
Aracınızın yağ bakımını mutlaka yaptırın, özellikle frenlerinize baktırın.
Yaz sıcaklarına maruz kalmamak için klima gazının dolu olduğundan emin olun ve polen filtresini değiştirin veya temizliğine dikkat edin.
Far ayarlarını ve aydınlatma sistemini kontrol ettirin, yanmayan sinyal gibi bir sıkıntının önüne geçin.
Emniyet kemeriniz takın ve araç içi kontrolleriniz yapın.
Cam silecek ve yıkama sistemini kontrol ettirin.
Yola mutlaka dinlenmiş olarak çıkın.
Yolculuk esnasında ihtiyacınız olan eşyalar kol mesafenizde tutun.
Aracın aşırı yüklü olması manevra ve fren kabiliyetini etkiler. Bu hususa dikkat edin.
Ulaşacağınız nokta için kendinize zaman baskısı yapmayın, mola vermekten çekinmeyin.
Gündüz yolculuklarını tercih edin.
Sürüş esnasında cep telefonlarınızı ‘handsfree’ özelliğinde dahi kullanmayın.
Kurallara uyun ve alkollü araç kullanmayın.
Uykunuzu mutlaka iyi alın, mümkünse uzun yolda iki şoför kullanın.
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