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Tatilciler karın tadını Kartalkaya’da çıkarıyor

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya’da, tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya’da tatilciler keyifli anlar yaşıyorlar.
 
Sömestr tatili öncesi ailesiyle birlikte hafta sonu tatilini Kartalkaya’da geçiren Selin Ayardoğan, “Bugün burada ilk günümüz. Burayı çok sevdim. Kayıyoruz, eğleniyoruz” dedi.
 
Kayak merkezinde bulunan bir otelin sahibi Emine Ergül ise doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını belirterek, “Son 10 yılın en güzel kar yağışını yaşıyoruz. Bütün pistlerimiz açık. Metrelerce kar var ve hâlâ da yağmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.
 

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