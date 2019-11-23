Tatile yeni yılda kur ve vergi zammı

Bağlıkaya düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerli turistin fiyatların yüksek olduğu dönemlerde tatil yaptığını, yabancı turistin de o dönemde pahalıya geldiğini belirtti.

MAKUL OLUR

Fiyatlara döviz ve TL bazında bakıldığında 2019’da ciddi artış yaşandığını ifade eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, şunları kaydetti: “Önümüzdeki sene aynı oranda artışların olacağını zannetmiyorum. Dövizde stabilite var. Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yılki gibi radikal olmaz, makul seviyelerde döviz artışına orantılı bir artış olabilir. Yeni gelen vergilerin zamları olacaktır. Uzun dönem olarak bakıldığında Türkiye için en güvenilir pazarlardan birisi iç pazardır. Hep Rus pazarı, Ukrayna pazarı diyoruz ama en güvenilir pazar iç pazardır. Hiçbir siyasi hareketten, bölgede yaşanan sorunlardan iç pazar etkilenmiyor. Onun dışındaki bütün pazarlar kırılgan pazar.”