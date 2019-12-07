Tatneft ve Kamaz’a Türkiye daveti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tataristan ziyareti sırasında Rusya’nın en büyük ağır ticari araç üreticisi Kamaz ile Rus petrol şirketi olan Tatneft’i ziyaret ederek yatırıma çağırdı.
Varank Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde son aşamalara geldiklerini belirterek ilk yatırımların temellerini haziran ayında atacaklarını söyledi.
‘ÜRETİME GELİN’
Varank söz konusu firmaları yatırım yapmaları için Türkiye’ye davet ettiklerini söyledi. Varank, şöyle konuştu: “Kamaz, Rusya’nın en büyük ticari araç üreticisi ama tedarik zincirinin önemli bir kısmı Türkiye’de. Biz onlara ‘Gelin Türkiye’de bir üretim hattı kurun, zaten tedarikçileriniz orada hem Türkiye piyasasına hem de üçüncü ülkelere dönük yatırımlar yapalım, Türkiye’de yaptığınız yatırımlarla kazanalım’ dedik”
ULUSLARARASI ÇALIŞMA
“Petrokimya da bizim öncelik verdiğimiz bir konu” diyen Varank şöyle devam etti: “Türkiye 15 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal eden bir ülke, buna dayalı sanayimiz çok gelişmiş durumda. Türkiye’de petrokimya kümelenmesi gerçekleştirmek istiyoruz. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde son aşamalara geldik, inşallah ilk yatırımların temellerini haziran ayında atacağız. Biz oradaki kümelenmeye katkı sağlayacak petrokimya ürünlerinin birinci aşamadaki ham maddeleriyle birlikte rafineri ihtiyacını görecek bir yatırım yapmak ve bunu da uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirmek istiyoruz.”
Rusya’da yüzde 20 paya ulaştılar
Kamaz M1845 model kamyonun direksiyonuna geçerek deneme sürüşü de yapan Varank Hayat Kimya, Kastamonu Entegre, Şişecam ve Coşkunöz Holding gibi Türk yatırımcıların üretim merkezlerinin bulunduğu Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’ni ziyaret etti. Varank’ın bölgedeki ikinci durağı, Hayat Holding’e bağlı Hayat Kimya firmasının tuvalet kağıdı, kağıt mendil, peçete gibi ürünler ürettiği tesisi oldu. Bölgede 2015’te faaliyete geçen fabrikayı gezen Varank, Rusya’da temizlik kağıdı sektöründe yüzde 20’lik pazar payına sahip şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Varank, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi’nin fabrikasını ziyaret etti. Varank, in “Firmalarımızın bir kısmı, Rusya pazarının yüzde 20-25’ini elde etmiş durumda, bu bizim açımızdan çok önemli.” diye konuştu.
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