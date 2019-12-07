Tatneft ve Kamaz’a Türkiye daveti

Varank Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde son aşamalara geldiklerini belirterek ilk yatırımların temellerini haziran ayında atacaklarını söyledi.

‘ÜRETİME GELİN’

Varank söz konusu firmaları yatırım yapmaları için Türkiye’ye davet ettiklerini söyledi. Varank, şöyle konuştu: “Kamaz, Rusya’nın en büyük ticari araç üreticisi ama tedarik zincirinin önemli bir kısmı Türkiye’de. Biz onlara ‘Gelin Türkiye’de bir üretim hattı kurun, zaten tedarikçileriniz orada hem Türkiye piyasasına hem de üçüncü ülkelere dönük yatırımlar yapalım, Türkiye’de yaptığınız yatırımlarla kazanalım’ dedik”

ULUSLARARASI ÇALIŞMA

“Petrokimya da bizim öncelik verdiğimiz bir konu” diyen Varank şöyle devam etti: “Türkiye 15 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal eden bir ülke, buna dayalı sanayimiz çok gelişmiş durumda. Türkiye’de petrokimya kümelenmesi gerçekleştirmek istiyoruz. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde son aşamalara geldik, inşallah ilk yatırımların temellerini haziran ayında atacağız. Biz oradaki kümelenmeye katkı sağlayacak petrokimya ürünlerinin birinci aşamadaki ham maddeleriyle birlikte rafineri ihtiyacını görecek bir yatırım yapmak ve bunu da uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirmek istiyoruz.”