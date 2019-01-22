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Tavşanlı-Eskihisar şehit aileleri ve gazilere ücretsiz

Yalova’nın Altınova ilçesi ile Kocaeli’nin Gebze ilçesi arasında Negmar Denizcilik AŞ tarafından işletilen feribotlardan şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz yararlanması uygulamasına başlandı.

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Negmar Denizcilik AŞ Genel Müdürü Eşref Serbes, Hamidiye feribotunda düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılından bu yana yolcu ve araç taşımacılığı yaptıklarını söyledi. Şehit aileleri ve gazilere 18 Ocak itibarıyla ücretsiz ulaşım imkanı sunduklarını dile getiren Serbes, “Milletimiz, vatanımız için canını ortaya koymuş, fedakarca hizmet etmiş, şehadet mertebesine erişmiş şehitlerimizin bize emanetleri olan yakınları, aynı şekilde mücadele etmiş ve gazi olmuş çok değerli insanlarımız, feribotlarımızda ücretsiz, sınırsızca seyahat edebilsin istedik” diye konuştu. Serbes, sarı basın kartı sahibi basın mensuplarının da bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıktan sonra feribotlara yüzde 50 indirimli binebileceklerini ifade etti.      

 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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