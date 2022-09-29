Tayvan devinden Türkiye kararı: Üretim üssü kuracaklar

Dünya genelinde yılda 1 milyonun üzerinde scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren KYMCO, Avrupa pazarı için araç üretecek bir montaj tesisi kurmak amacıyla Türkiye'de motosiklet üretimine başlama planlarını açıkladı.



AVRUPA PAZARI İÇİN ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

KYMCO CEO'su Ko Chun-ping, Türkiye'de satışa çıkan KYMCO CV3 döngüsünü tanıtmak için İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında duyuruyu yaptı. KYMCO, başlangıçta Türkiye pazarı için araç üretmeye başlamak için bir Türk şirketi ile ortak olacak. Avrupa pazarı için üretim üssü kurmayı hedefleyen şirketin CEO'su Chun-Ping Ko, "Türkiye'de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz" diyerek yatırım müjdesini verdi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Türk pazarına uygun ürünlerin ilk etapta CKD (montaj) tipi üretimi başlayacak, ardından yerlileştirme oranında artış sağlanacak. KYMCO'nun Avrupa'daki pazar payı %11'e ulaştı. Şirketin hedefi Türkiye'ye yapacağı yatırımla Avrupa'ya ihracatı artırmak.

Markanın ürün gamındaki en teknolojik ve güçlü scooter olan KYMCO CV3, 2022 modeli olarak Türkiye'de 369.900 TL'den satışa sunuldu.

3 TEKERLEKLİ ÇİFT SİLİNDİRLİ MOTOSİKLET

CV3 Önde çift toplam 3 tekerlekli model sınıfının en güçlüsü olarak dikkat çekiyor. Ünlü AK 550 modeliyle aynı motor bloğuna sahip olan model, 550cc'lik 8 supaplı, çift silindirli, sıvı soğutmalı motora sahip ve 2 kademeli güç modu bulunuyor. Maksimum güç 7500 d/d'de sağlanırken 5750 d/d'de 53 Nm maksimum tork değerine ulaşılabiliyor. CVT otomatik şanzıman ile de kesintisiz güç aktarımı gerçekleşebiliyor.

ÖZELLİKLERİ

LED farlar, sinyaller ve stoplar, elektronik kilitlenebilir ön süspansiyonlar, 6 inç Noodoe dijital ekran, hız sabitleyici gibi güvenlik teknolojileri ile destekleniyor. KYMCO CV3 ayrıca 4 kademeli ayarlanabilir fren sistemine, manuel el frenine ve ayak frenine sahiptir. 2140 mm uzunluğa, 960 mm genişliğe ve 1475 mm yüksekliğe sahip KYMCO CV3, 795 mm koltuk yüksekliğine ve 1580 mm dingil mesafesine sahip. Kuru ağırlığı 280 kg olan motosikletin yakıt deposu 15,5 litredir. Sele altındaki eşya bölmesine bir tam boy kask sığabilir. Güç çıkışı ve aydınlatması ile karanlık ortamlarda da pratiklik sağlar.

Star Gazetesi