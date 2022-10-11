Tayvan örneğiyle resmen doğruladılar! KKTC'de konsolosluk açmayı planlıyorlar

Rus basını, Rusya'nın KKTC'ye direkt uçuşları başlatacağı ve konsolosluk açacağı bilgisini doğruladı.

KKTC'DE KONSOLOSLUK AÇMAYI PLANLIYOR

Rus basını, üst düzey diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Lefkoşa'da bir konsolosluk açmayı planladığı, uçuşların 2022'in sonlarında başlayacağı ifade edildi.

Sadece bir Rus özel şirketinin gerçekleştireceği direkt uçuşların KKTC'de yaşayan yaklaşık 10 bin Rus vatandaşına hizmet edeceği belirtildi.

Gazeteye konuşan Rus yetkili, "Rusya Federasyonu adanın kuzey kesiminde bir konsolosluk açma olasılığını araştırıyor. Orada 10.000'den fazla Rus vatandaşı yaşıyor. Ancak böyle bir noktanın açılması, diplomatik tanımanın ardından geleceği anlamına gelmez. Bu konuyu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

TAYVAN ÖRNEĞİNİ VERDİLER



Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan ile gayri resmi ilişkileri sürdürmesini örnek gösteren Rus yetkili, benzer bir uygulamanın Rusya tarafından KKTC'de uygulanacağını belirtti.



Lefkoşa'da bir konsolosluk kurulacak ve Ercan Havalimanı ile hava iletişimi sağlanacak.