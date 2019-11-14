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Tayvan’dan Kocaeli’ne 100 milyonluk çelik yatırımı

OYAK Çimento’ya 640 milyon dolar yatırım yapan Tayvanlılar son olarak Kocaeli’nde 100 milyon dolar bedelle bir çelik fabrikası yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Tayvanlı iş adamları başka iş alanlarına da bakacak. 

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Türkiye ile Tayvan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Taiwan Business Day, 12 Kasım 2019 tarihinde Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Tayvan Dış Ticaret Bürosu (MOEA), Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA), Tayvan Yeşil Ticaret Proje Ofisi ve Tayvan Mükemmeliyet kuruluşu tarafından gerçekleştirilen Taiwan Business Day kapsamındaki Akıllı Makine, Akıllı Medikal ile Yeşil Enerji Semineri gibi etkinlikler ve birebir şirket eşleştirme toplantıları aracılığıyla iş adamlarına yenilikçi yatırımlar, devlet teşvikleri ve işbirliği olanakları hakkında bilgi alışverişinde bulunma olanağı sunuldu. Etkinlikte konuşan Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh, Türkiye’deki yatırımları ve iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek alanlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Tayvan ile Türkiye için elektronik, otomotiv ve sanayi sektöründe önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu dile getiren Yeh, Taiwan Cement Company tarafından OYAK Çimento AŞ’nin hisselerinin yüzde 40’ının 640 milyon dolara satın alındığını anımsattı. 

SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR 

Yeh, iki ülke ticaret hacmini 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek şöyle devam etti: “Tayvan’ın Türkiye’deki yatırımları artıyor. Tayvan’ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli’de 100 milyon dolarlık bir çelik yatırımına başlıyor. Yatırımla ilgili süreçler yürütülüyor şu anda. Bu da iki ülke arasında daha fazla etkileşim olduğu anlamına geliyor. Türkiye, Tayvan için çok önemli bir ülke çünkü birçok firmamız Türkiye’yi bir operasyon merkezi olarak görüyor. Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’ya erişim için bir merkez konumunda.” 

HELALDE İŞ BİRLİĞİ 

Yeh, Türk şirketler için de Tayvan’da önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Türk şirketlerinin Tayvan’da özellikle yeme içme sektöründe yatırım yapabileceğini belirten Yeh, “Biz, Türk iş insanlarının Tayvan’a gelerek kendilerini tanıtmalarını ve fırsatları değerlendirmelerini bekliyoruz. Böylece, ikili ilişkilerimiz daha da güçlenebilir” diye konuştu.Yeh, Tayvan’ın helal gıda sektöründe de bir açılım yapacağını ve bu noktada Türkiye’deki Helal Akreditasyon Kurumu ile birlikte çalışacaklarını bildirdi.Kurum yetkililerini Tayvan’a davet ettiklerini söyleyen Yeh, şunları kaydetti: “Helal Akreditasyon Kurumu yetkililerine bu alandaki çalışmalarımızı göstereceğiz ve sertifikasyon şartlarını nasıl karşılayabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. İlk etapta, Malezya ve Endonezya’ya helal gıda ihracatı yaptık fakat Orta Doğu ve Türkiye’yi de bu alanda değerlendirmek istiyoruz.”

AKILLI MAKİNELER KONUŞULDU

TaIwan Business Day kapsamında düzenlenen ‘Akıllı Makine’ seminerinde sektör masaya yatırıldı. Da Jie Electricity Machinery, Palmary Machinery, Sigma CNC Machinery ve Kao Ming Machinery’nin yanı sıra dünyanın en büyük beş pres makinesi üreticisinden biri olan Chin Fong Machinery ile akıllı çözümler ve kuruma özel ürünler geliştirip üreten Tayvan’ın lider markası YCM CNC de sektöre ilişkinçözümlerini anlattı. 

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