TBB aldığı tavsiye niteliğindeki karara göre bankalar ve diğer finansal kuruluşlara vade imkanı sağlaaycak

Türkiye Bankalar Birliğ’nin (TBB) aldığı tavsiye kararıyla, 15 milyon TL’nin altında borcu olan firmalar için yeniden vadelendirme olanağı doğdu. Bankalar Birliği’nden dün yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun Yeni Ekonomik Programı (YEP) görüştüğü belirtilerek, “Buna göre, riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır. Alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir. Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir” denildi.

İFLAS OLMAYACAK

Bu amaçla TBB Yönetim Kurulu tarafından tavsiye kararları alındığı belirtilerek, risk grubu bazında bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerin kredilerinin yeniden yapılandırılabileceği kaydedildi. Bunun şartları ise, “Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan, kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla” olarak sıralandı.

6 AYA KADAR ÖDEMESİZ

Açıklamaya göre, 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek. Uygulama için, işletmeler, bankalara münferiden başvuracaklar. Talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Açıklamada, “Esasen bankalarımız her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olarak, imkanlar çerçevesinde, tüm sektörler itibariyle müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır. Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir” denildi.

NEFES AÇICI BİR UYGULAMA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, aldıkları tavsiye kararına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tavsiye kararlarımız birer centilmenlik kararı. İhtiyaçlar hasıl oldukça bunları sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Açıkladığımız karar daha çok sayıda firmayı ilgilendiriyor. Biri terzi birisi konfeksiyon usülü. Hakkında yasal takip başlamamak koşuluyla ve 30 Haziran’dan sonra yeniden yapılandırma yapılmadıysa firmaların 6 aylık ödemelerini öteliyoruz. Daha sonra 18 artı 6 ay 24 ay vade ile biz yeniden yapılandırmış oluyoruz. Bu son derece nefes açıcı bir uygulama. Bu işletme kredisi ve yatırım kredisi taksidi olabilir. Sektörün toplam krediler içindeki payı dörtte bir. 400 miyar TL’nin üzerinde bir rakam. 100 milyon TL ve altı için her zaman yaptığımız tarzda bankaya giderek nefes aldıracak yapılandırmaları yapmaya devam ediyor olacağız. Uygulamanın amacı ekonominin daha canlı olmasını sağlamak.” Bankaların sermaye bakımından sorunu görünmediğini söyleyen Aydın, Türk bankalarının yeterli sermaye ve likiditeye sahip olduğunu, acil bir sermaye gereksinim duymadığını ifade etti.

(Hürriyet)