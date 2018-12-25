TBM: Kartlardaki puanları kullanın

Puan kullanırken de dikkatli olunması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Güllü “Market, akaryakıt istasyonu, giyim ve ayakkabı mağazası, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin müşteri portföyü ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak, müşterileri alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışverişlerde para yerine geçen puanlar veriyor ve karta yükleniyor. Yıl içinde yapılan alışverişlerde indirim uygulanırken aynı zamanda da para yerine geçen puanlarda kartta birikiyor. Firmalar genel uygulama olarak yıl sonu itibariyle kullanılmayan para/puanları sıfırlıyorlar. Tüketiciler, yıl içinde elde ettiği puanları kullanmadığı takdirde birikimlerini kaybedecekler” dedi.