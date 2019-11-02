TBMM maket ev vurgununa el atıyor
TBMM, ev sahibi olmak ve konut yatırımı yapmak isteyen kişileri hedef alan ve maketten konut satışı ile milyarlarca TL’lik vurgun yapan dolandırıcı şebekelerine ilişkin mağdur şikayetleri üzerine kolları sıvadı.
Meclis’te kurulacak araştırma komisyonu, Dilekçe Komisyonu bünyesinde çalışma yürütecek. 3 ay çalışması planlanan komisyon önce mağdurları dinleyecek. Hangi firmaların vatandaşı dolandırdığı ve hangi yöntemlerle sözde satış gerçekleştirdikleri ortaya çıkarılacak. Detaylı inceleme sonrasında komisyon, raporunu tamamlayarak bir üst komisyona sunacak. Rapor, TBMM Dilekçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
(Akşam)
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