TBMM maket ev vurgununa el atıyor TBMM, ev sahibi olmak ve konut yatırımı yapmak isteyen kişileri hedef alan ve maketten konut satışı ile milyarlarca TL’lik vurgun yapan dolandırıcı şebekelerine ilişkin mağdur şikayetleri üzerine kolları sıvadı.