İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7011
  • EURO
    29,2099
  • ALTIN
    1648.64
  • BIST100
    8354.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

TBMM'de bütçe mesaisi başlıyor

2024 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki taslak görüşme takvimi belli oldu.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
TBMM'de bütçe mesaisi başlıyor
ABONE OL

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak.

Bütçe Kanunu ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifleri ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç, TBMM Genel Kurulunda devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunun taslak programına göre bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 20 Ekim'de Komisyonda yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin yapılması öngörülürken, bakanlık ve kurumların 2024 yılı bütçe görüşmelerinin 24 Kasım Cuma günü tamamlanması bekleniyor.

Komisyonda kamu idarelerinin bütçe görüşmeleri, 27 Ekim Cuma günü TBMM bütçesi üzerindeki müzakerelerle başlayacak. Ardından belirlenen takvime göre bakanlıklar ve diğer kamu idarelerinin bütçeleri ele alınacak.

- ÇALIŞMALAR SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 24 Kasım Cuma günü görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.