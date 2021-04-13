TCDD'den kazaları önleyecek sistem: UYGAR

AA 13 Nisan 2021 Salı 11:07 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 11:55

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tamamen kendi uzman ve yazılımcılarıyla demir yollarında sıfır kaza prensibiyle geliştirdiği emniyet yönetimine ilişkin "Tam Saha Emniyet Projesi"ni başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tam Saha Emniyet Projesi kapsamında büyük bir veri tabanı oluşturuldu.

Geçmiş yıllara ait bilgiler ile sahadan alınan günlük veriler buraya işleniyor. Yapay zeka yardımıyla önleyici aksiyonlar planlanarak, uygulamalar takip ediliyor.

Anlık olarak demir yollarının durumu, bakımlar, hat kısıtları gibi pek çok veri 2 binden fazla noktada izleniyor. Gelecek emniyet stratejileri ve uygulamalar bu verilere göre geliştiriliyor.

- "ÇIKARILAN DERSLERİ SON DERECE CİDDİYE ALIYORUZ"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, AA muhabirine, demir yolu ulaşımında emniyeti ön plana aldıklarını ve bu nedenle 2021'i "Emniyet ve Eğitim Yılı" olarak ilan ettiklerini söyledi.

Tren kazalarını ve sonuçlarının üzerinde ciddiyetle durduklarını belirten Uygun, ana faaliyet alanı olan demir yolu trafik emniyetini en öncelikli konu olarak konumlandırmaya devam ettiklerini ve ileri seviyede emniyet kültürü oluşturmak için yeni çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Uygun, "2021 Emniyet ve Eğitim Yılı Yönetim Planı"nın temel bileşenini oluşturan "Tam Saha Emniyet" başlığı altında listelenen çeşitli önlemleri sürekli takip edip, sonuçlandırma konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Son yıllarda meydana gelen kazaların bir daha asla yaşanmayacağından emin olmak için değişmez bir kararlılıkları olduğunu vurgulayan Uygun, "Kaza ve sonuçları üzerine derinlemesine düşünüyor ve çıkarılan dersleri son derece ciddiye alıyoruz. Teknolojinin ve bilim insanlarının akademik çalışmalarından da faydalanarak demir yollarında kaza riskini en aza indireceğiz. TCDD ülkemizin önemli bir değeri. Birlik olur, birlikte çalışırsak bu değeri daha da yukarıya taşırız." dedi.

- TCDD VE İTÜ İŞ BİRLİĞİYLE UYGAR KURULDU

Öte yandan, TCDD, yeni dönem emniyet stratejileri kapsamında demir yolunda meydana gelen kazaları önlemek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle "Demiryolu Ulaşımı Emniyeti ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini (UYGAR)" de kurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde iki kuruluş arasında demir yolunda meydana gelen kazaları önlemek amacıyla iş birliği anlaşması, ocakta imzalandı.

- DEMİR YOLU EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA PROJELER GELİŞTİRİLECEK

UYGAR ile demir yolu emniyeti ve güvenliğinde konu bazlı projelerin geliştirilerek sahada uygulanması planlanıyor.

İTÜ, kurulan merkezle ülkedeki demir yolu işletmeciliğinin güvenli yapılabilmesi için altyapı, üstyapı sinyalizasyon, meteorolojik ve sismik olayların etkisi, demir yolu trafiği, demir yolu sistemi, çevre ve iş güvenliği gibi tüm alanlarda çalışmaları hayata geçirecek.

Çalışmalar kapsamında veri tabanı oluşturulacak, veri analizi yapılacak, çözümler üretilerek takip edilecek. Demir yolu emniyeti ve güvenliğinin farklı senaryolar üretilerek buna göre hazırlanan projelerin uygulanması sağlanacak.

Bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, ulusal ve uluslararası platformlarda demir yolu emniyeti ve güvenliğiyle ilgili konularda proje üretilecek.