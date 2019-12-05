Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacaktır.

Banka, 2020'de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.

Enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesi daha sonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedefleniyor.

Bankalara 50 milyar dolar limitle döviz likiditesi imkanı sağlanacak.

Kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya dogrudan müdahale edilecek.