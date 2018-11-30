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'Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir'

TCMB Başkanı Çetinkaya: 'Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir.'

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TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın sunumda öne çıkan satır başları şöyle:
 
* Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir.
 
*Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir
 
* TCMB fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı sınırlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır. 
 
*  Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir. 

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