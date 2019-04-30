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TCMB Başkanı Çetinkaya yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Çetinkaya, 'Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.' dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette kısmi bir toparlanma görülmüştür." dedi.
 
TCMB Başkanı Çetinkaya, "Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme devam edecektir. Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

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