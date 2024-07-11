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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Göstergeler kira enflasyonunda yavaşlamaya işaret ediyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında sunum yaparak, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirtti. Karahan ayrıca, enflasyonda ana eğilimin gerilediğini dile getirerek, “Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensus var” dedi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
TCMB Başkanı Karahan: Göstergeler kira enflasyonunda yavaşlamaya işaret ediyor
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Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankasının rezervlerindeki artışa işaret etti.

Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor" dedi. Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini bildirdi.

Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirten Karahan, finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti. Karahan, bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı.

TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı.

RİSK PRİMLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

Ülke risk primlerindeki düşüşün altını çizen Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3,8 puan azalarak yüzde 71,6 ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

KİRA ENFLASYONUNDA YUMUŞAMA SİNYALİ

Karahan, hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, çeşitli öncü göstergelerden kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti.

Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi.

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