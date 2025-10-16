İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan'dan kararlılık mesajı: İzin vermeyeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, talep kaynaklı baskıların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
TCMB Başkanı Karahan'dan kararlılık mesajı: İzin vermeyeceğiz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

Karahan, Washington'da "Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Veri kaynaklarının iktisadi faaliyetin gücü konusunda farklılık gösterdiğini belirten Karahan, dijitalleşmeye geçişin çeşitli veri açıklamalarını bulanıklaştırdığını ve makroekonomik verilerin okunmasını daha zor hale getirdiğini ifade etti.

Karahan, güçlü gerçek zamanlı çıkarımlar yapmak için geniş bir gösterge setini izlediklerini bildirdi.

Bütün olarak değerlendirildiğinde, ekonomik aktivite ve talep göstergelerinin ılımlı seyrin devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • fatih karahan
  • para politikası
  • sıkı politika

