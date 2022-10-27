Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2022-VI" sunumu başladı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri önceki rapor dönemine göre küresel ölçekte önemli ölçüde aşağı yöne güncellenmiştir." dedi.

Kavcıoğlu, "Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Yılın ikinci yarısına ilişkin göstergeler ihracatın yüksek seviyelerini koruduğuna işaret etmektedir. Türkiye uygulanan etkin politikalar sayesinde güçlü bir büyüme göstererek G20 ülkelerinde gözle görülür şekilde olumlu yönde ayrılmıştır." dedi.

Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu, "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncelleme ile yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye, 2023 yıl sonunu tahminimizi ise 3,1 puanlık güncelleme ile yüzde 19,2'den yüzde 22,3'e güncelledik." ifadelerini kullandı.