İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Şubat 2021 Salı / 27 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,094
  • EURO
    8,5955
  • ALTIN
    421.213
  • BIST100
    1547.13
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TCMB Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir
Ekonomi

TCMB Başkanı Naci Ağbal: Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir

TCMB Başkanı Ağbal, 'Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir.' diye konuştu.

AA09 Şubat 2021 Salı 12:54 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 13:04
ABONE OL

TCMB Başkanı Naci Ağbal, "Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacak." dedi.

Ağbal, "Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir." açıklamasında bulundu.

TCMB Başkanı Ağbal açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.