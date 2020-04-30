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Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal'dan enflasyon tahmini

TCMB Başkanı Uysal: 'Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.'

30 Nisan 2020 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 10:49
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