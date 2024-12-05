İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7112
  • EURO
    36,7996
  • ALTIN
    2947.24
  • BIST100
    9935.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TCMB: DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 30'a indirilmesine karar verildi
Ekonomi

TCMB: DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 30'a indirilmesine karar verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 80'den yüzde 30'a indirdi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
TCMB: DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 30'a indirilmesine karar verildi
ABONE OL

TCMB'den yapılan açıklamada, Teminat İskonto Oranlarına ilişkin değişikliklere yer verildi.

Açıklamada, "TCMB nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına TCMB internet sitesinin "Piyasalar ile İlgili Mevzuat" bölümünden erişim sağlanabiliyor.

Analistler, TCMB yönetiminin bir süredir sadeleşme ve normalleşme adımları attığını kaydederek, söz konusu kararın da normalleşme çerçevesi içinde piyasa işleyişi açısından olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.