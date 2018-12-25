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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 10 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 10 milyon dolar oldu.

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TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 2 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 10 milyon dolar olurken, ihaleye 10 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

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