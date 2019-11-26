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TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında swap tadil anlaşması yenilendi

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında swap tadil anlaşması imzalandı. Anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan Swap Tadil Anlaşmasına ilişkin basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle tadil edilmiştir.
 
Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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