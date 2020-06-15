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Ekonomi

TCMB reeskont iskonto ve avans faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını düşürdü.

DHA15 Haziran 2020 Pazartesi 08:54 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 08:54
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Resmi Gazete'nin 13 Haziran tarihli sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğinde şöyle denildi:

"Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9.0, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir."

Vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 12.75 ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı da yıllık yüzde 13.75 düzeyindeydi.

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