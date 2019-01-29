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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

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İhaleye 15 milyar 390 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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