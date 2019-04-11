TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
- AA
TCMB,18 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
30 MİLYAR LİRALIK TEKLİF GELDİ
İhaleye 30 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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