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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 22 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

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TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

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İhaleye 41 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. 

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