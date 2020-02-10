AA 10.02.2020 09:30 - Güncelleme: 10.02.2020 09:30

"Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ" başlığı altında hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Tebliğe göre, bankalarca mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenecek ancak vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0,25'i geçemeyecek.

Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek. Türk lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, TCMB'nin uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirlenecek.

Bununla birlikte, Türk lirası mevduatlar için Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve bu endeksleri oluşturan alt kalemlerden üretilecek endekslerle hesaplanan enflasyon oranlarına, para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarına, TCMB borç alma veya borç verme faiz oranlarına, bankalarca belirlenen mevduat faizi oranlarına, Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz oranlarına, Borsa İstanbul AŞ endekslerine ve bu borsada işlem gören menkul kıymetlerden oluşturulan hisse senedi sepetlerinin fiyat değişimlerine bağlı olarak belirlenen değişken faiz hesaplama yöntemleri TCMB'ye bildirilmek kaydıyla uygulamaya konulabilecek.

Değişken faiz hesaplama yöntemi, müşteriye verilecek hesap cüzdanında veya müşteri ile yapılacak sözleşmede açıkça belirtilecek.

Türk lirası olarak açılacak mevduat hesapları için dövize veya kıymetli madenlere endeksli faiz oranı belirlenemeyecek.

- KREDİ FAİZ ORANLARI



Bankalarca, TCMB kaynaklı reeskont ve avans kredileri dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları serbestçe belirlenecek.

Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca TCMB tarafından belirlenen azami oranları geçemeyecek.

- KATILMA HESAPLARINDA UYGULANACAK KAR VE ZARARA KATILMA ORANLARI



Katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi sonucu doğacak kara katılma oranı, katılım bankaları ile hesap sahibi arasında düzenlenecek sözleşmeyle serbestçe belirlenecek.

Katılma hesaplarında oluşacak zarar, hesap sahibine ait olacak. Katılım bankalarının kendi kasıt, kusur ve ihmal halleri dışında oluşacak zarara katılması zorunlu olmayacak.

- BİLDİRME VE İLAN



Bankalarca serbestçe belirlenen mevduat ve kredi işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulanacak kar ve zarara katılma azami oranları, uygulamaya konulmadan önce TCMB'ye tespit edilecek esaslar çerçevesinde bildirilecek.

Bankalar, TCMB'ye bildirdikleri azami oranları aşmamak kaydıyla mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma hesaplarında uygulayacakları kar ve zarara katılma oranlarını, vadelerine göre tüm şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan edecek ve bu oranları internet sitelerinde yayımlayacak.

Bu arada, yeni tebliğin hazırlanması ile Aralık 2006'da yayımlanan "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.