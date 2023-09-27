Selim, EBRD'nin bugün açýklanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye ekonomisi için bu yýla iliþkin büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltmesinin ardýndan AA muhabirinin sorularýný yanýtladý.

Bu yýl yüzde 3,5'lik büyümenin ardýndan Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyümesini beklediklerini kaydeden Selim, yukarý yönlü revizyonun bu yýlýn ilk yarýsýndaki ve özellikle ikinci çeyrekteki beklenenden güçlü büyümenin yansýmasý olduðunu dile getirdi.

Selim, büyüme tahmininin yükseltilmesinin ayný zamanda çalýþan ve emekli maaþlarýndaki artýþlar, EYT, hükümet destekli garantiler, bankalarýn kredi artýþlarýný saðlayan borç verme hedefleri, seçim öncesi mali teþvikler ile 6 Þubat depremleri sonrasý toparlanma ve yeniden yapýlanma harcamalarýndaki artýþtan kaynaklandýðýný anlattý.

- "YABANCILARIN TÜRK HÝSSE SENETLERÝ VE TAHVÝLLERÝ GÜÇLÜ ÞEKÝLDE ARTTI"



Seçim sonrasý yeni ekonomi yönetimi tarafýndan alýnan tedbirlerin piyasalar tarafýndan "temkinli bir iyimserlikle karþýlandýðýný" ifade eden Selim, "Türkiye'nin CDS priminde tarihi zirve olan Mayýs 2023'ten beri düþüþe tanýk oluyoruz. Yatýrýmcý güveninde de iyileþme görüyoruz. Yabancýlarýn Türk hisse senetleri ve tahvilleri güçlü bir þekilde arttý." dedi.

Selim, politika faiz oranlarýnda art arda yapýlan artýþlar, katma deðer ve diðer vergilerde artýþlar ve lirayý korumaya yönelik müdahalelerin azaltýlmasý gibi yeni tedbirlerle cari açýðýn düþürülmesi ve döviz rezervlerinde yeniden yapýlanma saðlamasýnýn beklendiðini belirterek, "Eylülde açýklanan Orta Vadeli Plan yatýrýmcýlar tarafýndan olumlu karþýlandý ve yetkililerin fiyat istikrarý, kaynaklarýn verimli daðýtýmý ve büyümenin sürdürülebilirliði konusundaki kararlýlýðýnýn sinyalini verdi." diye konuþtu.

Sýkýlaþan maliye ve para politikalarýnýn bu yýlýn ilk yarýsýnda büyümenin yavaþlamasýna yol açacaðýný aktaran Selim, öncü göstergelerin tüketici ve iþletmelerin daha az harcadýðýný gösterdiðini ve mali açýðýn da geçen yýllara göre yüksek kalabileceðini söyledi.

Selim, tedbirlerin bazý etkilerinin þimdiden görülmeye baþlandýðýný belirterek þöyle konuþtu:

"Turizm gelirlerinin de güçlü þekilde artmasýyla Temmuz 2023'te, Ekim 2021'den beri ilk aylýk cari fazla oluþtu. Yabancý sermaye akýyor ve yabancý yatýrýmcýlarýn dönüþünün sinyalini veriyor ve rezervlerin yeniden inþasýna yardýmcý oluyor. Türkiye'nin uzay ve savunma, enerji ve doðal kaynaklar gibi farklý sektörlerde de Körfez ülkelerinden 50 milyar dolar seviyesinde yatýrým alabilmesi, Türkiye ekonomisine olumlu yansýyacak.



Ayný zamanda, yatýrýmcýlarýn ve onlarýn güveninin cezbedilmesi ve sürdürülmesi için Ortodoks ekonomi politikasýna geçiþin sürdürülmesi hayati önem taþýyor. Yatýrýmcýlarý çekmeye devam etmek için makroekonomik istikrarý sürdürmek ve daha sürdürülebilir bir büyüme saðlamaya ihtiyaç var. Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyelinin saðlanmasý için çözülmesi gereken sistemik sorunlara da odaklanmak gerekiyor."

Selim, iþ ve yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi için yapýsal reform gündeminin yeniden canlandýrýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.