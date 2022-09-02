Tehlikeli petrol hamlesi! ''Mahvolacak'' restine geri adım yok

Batılı ülkelerin liderleri Haziran ayında, Rus petrol arzını kesmeden Moskova'nın savaşta kullanabileceği geliri kısıtlama amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulama konusunda anlaşmıştı.

Zengin sanayi ülkelerinden oluşan grubun maliye bakanlarının bugün çevrimiçi toplandıktan sonra bildiri yayımlamaları bekleniyor.

Avrupalı G7 yetkilisi, "Anlaşmaya varılması olası" dedi.

Tavan fiyat uygulamasında mutabık kalan ülkelerde Rus ham petrolü ve petrol ürünleri için belli bir miktardan yüksek fiyat ödeyen kargolara sigorta ve finansman sunulmayacak. G7 yetkilisi, bugün yayımlanacak bildiride varil başına belirlenecek tavan fiyat gibi detaylardan hangilerinin açıklanacağının belirsiz olduğunu söyledi.

"RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT UYGULAYANLARA PETROL SATMAYACAĞIZ"

ABD olmak üzere G7 ülkelerinin, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasıyla ilgili yürüttüğü girişimleri değerlendiren Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Dünyanın enerji güvenliğini sağlayan petrol piyasasının işleyişine müdahale etmek, bu piyasanın istikrarsızlaşmasına neden olacaktır. Bu piyasayı tümüyle mahvedecektir." demişti.

Novak, Rus petrolünün fiyatına kısıtlamalar getirilirse, buna karşılık vereceklerini vurgulayarak, "O zaman biz de kısıtlamalar getireceğiz. Bu tür şirketler veya ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyeceğiz çünkü piyasa dışı koşullarda çalışmayacağız." diye konuşmuştu.

Başbakan Yardımcısı Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, Çin'in ve Hindistan'ın söz konusu girişimi desteklemediklerini sözlerine eklemişti.