Türkiye´nin tahıl ambarı Trakya´da, yer altı zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Tekirdağ'da son günlerde yer altı zenginlikleri konusunda gelen haber heyecanla karşılandı. Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ´ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi.

Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol keşif çalışmaları için Mayıs 2016´da sözleşme imzalayan Norveçli Equinor firması ile Kanadalı Valeura firmalarının keşfi, bölge halkı tarafından heyecanla karşılandı. Keşif çalışmaları kapsamında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını belirten yetkililer, bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, söz konusu keşif sonrası bölgedeki arazilerin fiyatı da yüzde 40 oranında arttı.

TÜRKİYE´NİN 5 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINA KARŞILIK GELİYOR

Firma, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt, Yukarısırt ve Karacakılavuz köylerinde keşif çalışmalarına devam ederken, söz konusu 286 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ise Türkiye´nin 5 yıllık ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi. Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacı açıklanan verilere göre yıllık 50 milyar metreküp olarak belirtiliyor.

KÖYLÜ MUTLU

Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğuna dikkat çekti. Yıldırım, firmaların bölgede yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Burada çalışanlardan çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyduk. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu alanda 5 kilometre içiinde 5 tane ocak açtılar. Araştırmalar devam ederken en fazla gazın bizim köyümüzde çıkması sevindirici. Köyümüz küçük inşallah gelişir. Arsa fiyatlarımız değerlendi. Köyümüzde bin metre arsa 10-20 bin liraya satılırken, doğal gazın çıkmasıyla bu fiyat 100 bin liraya çıktı" dedi.

TARLASINDA 286 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ÇIKTI

Yukarısırt köyünde tarlasında 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi olduğu tespit edilen Mehmet Özkan, "Tam da benim tarlamın ortasında, 40 dönümlük arazim içinde doğal gaz çıktı.Tarlamızın değeri arttı. Ben tarlamı şirkete kiralık olarak veriyorum. Benim diğer arazilerimde de doğal gaz çıktığını söylediler. Arazilerimde doğal gaz çıkması sevindirici" dedi.

ARAZİ FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Muratlı´da emlaçılık yapan Süleyman Berk de doğal gaz çıkmasıyla birlikte arazi fiyatlarının yüzde 40´a kadar arttığını belirterek, "Tarlalarında doğal gaz çıkacağını düşünen bazı vatandaşlar arazileri değer kazandığı için şu anda tarlalarını satmıyorlar. Doğal gaz arsa ve tarla fiyatlarını artırdı. Diğer emlakçılar da doğal gaz nedeniyle bölgede tarla fiyatlarının çok arttığına vurgu yaptı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yukarısırt köyü ile Yeşilsırt ve Karacakılavuz köylerinde de doğal gaz rezervi olduğu öğrenildi.