Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tekirdağ’da 378 sürücüye 132 bin TL ceza kesildi

Tekirdağ’da yapılan günlük uygulamalarda, son 24 saat içerisinde 378 araç sürücüsüne 132 bin 266 TL idari para cezası uygulandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Polis ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor.
 
Trafik polisleri tarafından Tekirdağ  genelinde son 24 saat içerisinde yapılan denetimlerde kusurlu görülen 378 araç sürücüsüne 132 bin 266 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda 1’i motosiklet olmak üzere toplamda 15 araç trafikten men edildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA