Tekirdağ’da 378 sürücüye 132 bin TL ceza kesildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Polis ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor.

Trafik polisleri tarafından Tekirdağ genelinde son 24 saat içerisinde yapılan denetimlerde kusurlu görülen 378 araç sürücüsüne 132 bin 266 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda 1’i motosiklet olmak üzere toplamda 15 araç trafikten men edildi.