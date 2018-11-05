Tekirdağ’da 378 sürücüye 132 bin TL ceza kesildi
Tekirdağ’da yapılan günlük uygulamalarda, son 24 saat içerisinde 378 araç sürücüsüne 132 bin 266 TL idari para cezası uygulandı.
- İHA
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Polis ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor.
Trafik polisleri tarafından Tekirdağ genelinde son 24 saat içerisinde yapılan denetimlerde kusurlu görülen 378 araç sürücüsüne 132 bin 266 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda 1’i motosiklet olmak üzere toplamda 15 araç trafikten men edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.