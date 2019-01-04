İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4114
  • 6,1755
  • 224.549
  • 88.010
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tekirdağ'da 864 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuya ilişkin AA muhabire açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, kent genelinde 2018'in şubat ayından bu yana uygulamaya geçirdikleri proje kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının kağıt, plastik, cam, metal, pil, bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir atıklarının toplandığını söyledi.

Projenin bu yıl da daha fazla atık toplanarak devam edeceğini ifade eden Tohumcu, "2018 yılı içerisinde şubat ayından itibaren sürekli artan bir eğilimle 864 bin ton atık toplandı. Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçelerimizde eğitimler düzenledik. Bugüne kadar bin 316 kişiye eğitim verildi. 35 kuruma da biriktirme kabini tedarik ettik." dedi.

Tohumcu, geri dönüşümde yüzde 95 enerji verimliliği sağlandığını işaret ederek, 2019 yılında 1 milyon ton atık toplamayı hedeflediklerini bildirdi.

"Biz atıkları, yer üzerindeki madenler olarak görüyoruz." diyen Tohumcu, bu atıkların işlenmesiyle hem ekonomiye bir katkı sağlanacağını hem ilave istihdam oluşturulacağını hem de kirliliğin önlenmiş olacağını belirtti.

Her ay toplanan atık miktarının artarak devam ettiğini, ayda 180 tona yakın atık toplandığını ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tohumcu, "Bu yıl her ay, 200 tonun üzerinde atık toplanacaktır." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

Ekonomiden tarihi rekor

Ekonomiden tarihi rekor

Meteorolojiden çok önemli uyarı: 5 gün yağacak

Meteorolojiden çok önemli uyarı: 5 gün yağacak

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip
 

POPÜLER HABERLER

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA