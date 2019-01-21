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Teknofest 2 milyon TL ödül verecek

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019 teknoloji yarışmalarının başvurularının başladığını duyurdu.

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‘Ayakları yere basmayan ilk festivalden tek festivale’ sloganıyla TEKNOFEST 2019 başvurularının başladığını duyuran Selçuk Bayraktar, “Yapay Zeka’dan Uçan Araba’ya; Otonom Sistemler’den Uzay Teknolojileri’ne birçok farklı alanda toplam ödülü 2 Milyon TL’ye varan yarışmalara başvuruyu kaçırma!” yönünde paylaşımda bulundu. TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji üreten bir Türkiye hedefi ile aşağıdaki organizasyonlara ev sahipliği yapacak. 

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