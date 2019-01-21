Teknofest 2 milyon TL ödül verecek
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019 teknoloji yarışmalarının başvurularının başladığını duyurdu.
‘Ayakları yere basmayan ilk festivalden tek festivale’ sloganıyla TEKNOFEST 2019 başvurularının başladığını duyuran Selçuk Bayraktar, “Yapay Zeka’dan Uçan Araba’ya; Otonom Sistemler’den Uzay Teknolojileri’ne birçok farklı alanda toplam ödülü 2 Milyon TL’ye varan yarışmalara başvuruyu kaçırma!” yönünde paylaşımda bulundu. TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji üreten bir Türkiye hedefi ile aşağıdaki organizasyonlara ev sahipliği yapacak.
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