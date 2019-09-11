Teknofest’te en iyi drone pilotları yarışacak 

Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenecek World Drone Cup’ın yürütücülüğünü üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, dünyanın en iyi drone pilotlarının mücadelesine destek sağlayacak. Savunma sanayi sektöründe mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren STM’nin yeni hedef ve projeleri İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Kurumun hedefleri kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup, Teknofest İstanbul’da 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 38 ülkeden 64 pilotu ağırlayacak. İki Türk pilotun da yer alacağı yarışların yanı sıra, drone pilotu olma deneyimini merak eden gençlere yönelik STM standında World Drone Cup simülasyon oyununda yarışma fırsatı sunulacak.

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STM Genel Müdürü Murat İkinci, otonom drone sistemlerinin STM’nin ana yatırım faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, STM olarak bu alandaki çalışmalarını farklı ölçeklerde genişletmek amacıyla World Drone Cup’la dünyanın en yetenekli pilotlarını İstanbul’da ağırlayacaklarını anlattı. İkinci, Türkiye’nin teknolojide gelişmesinin önündeki en büyük engelin yetişmiş insan kaynağı olduğuna ve Teknofest’in de bu anlamda çok değerli bir organizasyon olarak öne çıktığına dikkati çekerek, “Dünya standartlarında bilgi seviyesine sahip, motivasyonu ve vizyonu bu seviyede olan mühendisleri bulmak ve istihdam etmek savunma sanayi için şu anda en kısıtlayıcı unsurlardan bir tanesi. Bu nedenle Teknofest’in ilk yılından beri en büyük destekçilerindeniz ve bu yıl World Drone Cup’ın ana sponsoruyuz” dedi.