Teknofest’te en iyi drone pilotları yarışacak
Teknofest’te düzenlenecek World Drone Cup’ta dünyanın en iyi pilotları yarışacak. STM Savunma Genel Müdürü İkinci “Drone teknolojilerine ilgili gençlerimizin heyecanına ortak olacağız” dedi.
Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenecek World Drone Cup’ın yürütücülüğünü üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, dünyanın en iyi drone pilotlarının mücadelesine destek sağlayacak. Savunma sanayi sektöründe mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren STM’nin yeni hedef ve projeleri İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Kurumun hedefleri kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup, Teknofest İstanbul’da 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 38 ülkeden 64 pilotu ağırlayacak. İki Türk pilotun da yer alacağı yarışların yanı sıra, drone pilotu olma deneyimini merak eden gençlere yönelik STM standında World Drone Cup simülasyon oyununda yarışma fırsatı sunulacak.
İLHAM ALINACAK
STM Genel Müdürü Murat İkinci, otonom drone sistemlerinin STM’nin ana yatırım faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, STM olarak bu alandaki çalışmalarını farklı ölçeklerde genişletmek amacıyla World Drone Cup’la dünyanın en yetenekli pilotlarını İstanbul’da ağırlayacaklarını anlattı. İkinci, Türkiye’nin teknolojide gelişmesinin önündeki en büyük engelin yetişmiş insan kaynağı olduğuna ve Teknofest’in de bu anlamda çok değerli bir organizasyon olarak öne çıktığına dikkati çekerek, “Dünya standartlarında bilgi seviyesine sahip, motivasyonu ve vizyonu bu seviyede olan mühendisleri bulmak ve istihdam etmek savunma sanayi için şu anda en kısıtlayıcı unsurlardan bir tanesi. Bu nedenle Teknofest’in ilk yılından beri en büyük destekçilerindeniz ve bu yıl World Drone Cup’ın ana sponsoruyuz” dedi.
SAHA TEKNOFEST’TE ZİYARETÇİLERİ UÇURACAK
SAHA İstanbul, TEKNOFEST’te ziyaretçilere Nuri Demirağ’ın Nu.D.36 eğitim uçağı ile uçuş deneyimi yaşatacak. TEKNOFEST’te hazırlanan SAHA İstanbul pavilyonunda, SAHA İstanbul, dışında savunma, havacılık ve uzay sanayinin önemli firmalarından Teknopark İstanbul, Erin Motor, Ordulu Bilgi Teknolojileri, Piri Resi Bilişim Teknolojileri, AFS Hassas Döküm, Bites Savunma, SDT AŞ Ata Arms, C-Tech Bilişim, Pavotek, Ulak Haberleşme, OBSS Teknoloji ve Altınay Robot’un stantları yer alacak. Ziyaretçiler, SAHA İstanbul pavilyonunda sürpriz etkinlikler, şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.
2021’DE FIRLATILIYOR
İkinci, STM’nin Türkiye’nin ticari gemi konusundaki ihracat potansiyelini askeri gemilerde de göstermesini ve askeri gemi ihracatını da ciddi bir şekilde gerçekleşmesini hedeflediğini dile getirerek, “Gemi ihracatı hedefimize hızlı adımlarla ilerliyoruz. Güney Amerika, Orta Doğu ve birçok bölgede 20’ye yakın ülkeyle gemi ihracatı konusunda görüşmelerimiz ve aktif olarak sonuçlarını beklediğimiz 1.5 milyar doların üzerinde proje portföyümüz var. STM ilk döner kamikaze drone Kargu’yu TSK’nın envanterine 2018 yılında sokmayı başardı. Yine 2018’in sonunda biz ‘Karguları’ sürü halinde hareket ettirebilmeyi ve saldırı yapabilme becerisini kazandırdık. Takım uydu konsepti, tonlarca ağırlıktaki uydular yerine aynı kabiliyetlere sahip 70 kilogramın altında maliyeti daha düşük uydular. Dünyadaki uydu teknolojisi bu yönde ilerliyor ve büyük uydular yerine takım uydu konseptine geçiş yapıyor. İlk Lagari uydumuzu 2021’in ortasında Haziran, Ağustos gibi uzaya fırlatmayı planlıyoruz. “
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