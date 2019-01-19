'Teknoloji üretene 5 milyon TL destek'

Yenilenen program çerçevesinde, başvuruları almaya başladıklarını söyleyen Varank, bu kapsamda Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini bildirdi. Programla teknolojinin tabana yayılmasını, hedeflediklerine işaret eden Varank, “KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini amaçladığımız Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi.

YIL BOYUNCA AÇIK

Varank, çağrı esaslı olmayan programın, yıl boyunca sürekli başvuruya açık tutulacağına dikkati çekerek, program şartlarını taşıyanların, her zaman başvuru yapabileceklerini dile getirdi. Öte yandan Varank, destek almaya hak kazananlarının, talep etmeleri halinde yüzde 25’lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabileceklerini belirtti.

YÜZDE 60’I GERİ ÖDEMESİZ