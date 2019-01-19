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'Teknoloji üretene 5 milyon TL destek'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ (KOBİ TEKNOYATIRIM) ile orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceklerini söyledi.

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Yenilenen program çerçevesinde, başvuruları almaya başladıklarını söyleyen Varank, bu kapsamda Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini bildirdi. Programla teknolojinin tabana yayılmasını, hedeflediklerine işaret eden Varank, “KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini amaçladığımız Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi. 

YIL BOYUNCA AÇIK 

Varank, çağrı esaslı olmayan programın, yıl boyunca sürekli başvuruya açık tutulacağına dikkati çekerek, program şartlarını taşıyanların, her zaman başvuru yapabileceklerini dile getirdi. Öte yandan Varank, destek almaya hak kazananlarının, talep etmeleri halinde yüzde 25’lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabileceklerini belirtti. 

YÜZDE 60’I GERİ ÖDEMESİZ

Varank, şunları kaydetti: “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı çerçevesinde KOBİ’lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60’ı geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100’e varan oranlarda destek sağlanacak. Ayrıca personel eğitim, danışmanlık, tanıtım ve pazarlama gibi giderlerine yüzde 60 geri ödemesiz destek verilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için ‘Yerli Malı’ belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin lira olacak. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek.”  

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