Teknolojik atılımın kapısı kadınlara açılacak

Türkiye’nin en büyük kadın yazılım platformu ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ başarılı olunca hedef büyütüldü. İlk yıl bin 500 kadının eğitim aldığı projenin ikinci yılında bu kez 5 bin kadına ulaşılacak. Geleceği Yazan Kadınlar, Turkcell Akademi’nin hazırladığı eğitim yolculuğunu tamamladıktan sonra TOBB mentorlarıyla birlikte geliştirdikleri projeleri jüriye sunacak. Projenin yeni dönem tanıtım toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.Emine Erdoğan’ın destek verdiği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle hayata hayata geçen proje, Türkiye’nin teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ BİR GELECEK

Projenin tanıtımında konuşan Emine Erdoğan “Bilgi teknolojileri artık dünyanın yeni çehresini oluşturuyor. Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir. Kadınların bilgi teknolojilerini tasarladığı, ürettiği ve karar alıcı mekanizmalarda yer aldığı bir süreç, bize daha güçlü bir geleceğin kapısını açacak. Amerika’da bir teknoloji firmasının çok ilginç bir tespiti var: Yapay zeka, kadınları mutfak resimleriyle ilişkilendirirken, doktorları her zaman erkek olarak tanımlıyor. Yani, öyle bir eşikteyiz ki, geleceği elinde bulunduran teknolojik alan, adil olmayan bir cinsiyet algısıyla şekillenmeye çoktan başlamış görünüyor” dedi. Erdoğan “Kadınlar şimdiden bu alanda varlık göstermezse, eski kalıplar, gelecekte de varlığını sürdürmeye devam edecek. Ülke olarak teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi tasarlayan ve üreten olmak en büyük hedefimiz. Geleceği yazmaya niyetli kadınlarımızı, insana hizmet eden teknoloji dünyasına davet ediyorum” diye konuştu.

İL SAYISI 21’E ÇIKTI

Bakan Pekcan ise konuşmasında “Bu proje, Türkiye’nin geleceği için en büyük yatırımlardan birisidir” dedi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Teknoloji dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan olarak algılanıyor. Geleceği Yazan Kadınlar’ın başarısı, bu algının ne kadar yanlış olduğunu ispatlıyor. 2019’da çok daha büyük başarılar yakalayacağız. Bu sefer hedefi büyüttük. Projeyi yürüttüğümüz il sayısını 21’e çıkardık. Eğitimlere katılacak kadın sayısını 5 bin olarak hedefliyoruz” dedi.