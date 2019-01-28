‘Teknolojik KOBİ’lere müjde

Bakan Varank, “KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı’nın çağrısına çıkacak. ‘İmalat Sanayisinde Dijitalleşme’ temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ’lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız” dedi. Açılışını yaptığı tesisin toplam 14 milyon dolar tutarında olduğunu belirterek, bu yatırımın, KDV istisnası, vergi indirimi, faiz desteğinden faydalandığını anlatan Varank, imalat sürecinin de yüzde 100 yerli olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Varank, “Ülkemizde yatırım yapılmadığına dair iddialara en güzel cevabı bu girişimci kardeşlerimiz, bu tesisten zaten veriyor, tekrar kutluyoruz” dedi.

İŞVERENE BÜYÜK DESTEK

Bakanlık olarak sanayicinin üzerindeki yükleri azaltmayı kendilerine görev edindiklerini kaydeden Varank, şöyle devam etti: “Ankara’da kapalı kapılar ardında çalışan bir bakanlık değiliz. İl il geziyoruz, yerelin varsa problemlerine yerinde çözüm arıyoruz. Sanayicinin ve girişimcinin fiziken de yanında olmayı çok önemsiyoruz. Sanayi sektörü güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifi. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. Bu sene ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devletimiz üstlenecek.Geçen sene asgari ücret desteğini ilk 9 ayda uygulamıştık. İnşallah bu sene tam yıl uygulayacağız.”

TEŞVİKLER AÇIKLANACAK

Varank, geçen sene 9,5 milyon vatandaşın bu destekten faydalandığını bildirdi. Yine geçen yıl tüm iş verenlerin sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimden faydalandığını ifade eden Varank, böylelikle 10 milyon kişiye ulaştıklarını ve toplamda 14.7 milyar lirayla işverenlere destek olduklarını söyledi.

Varank, KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirim yaptıklarını hatırlattı. Varank, “Sanayicilerimizin OSB’lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli birtakım düzenlemeleri şu anda Bakanlığımızda yerine getiriyoruz. İnşallah yakında da kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.