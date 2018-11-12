Teknoparklar milli üretime damga vurdu

Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, bu ürünlerin ticarileşmesinde teknoparklar önemli rol oynamaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği bilgiye göre ithal ürünlere bağımlılığı azaltan teknoparklarda bugüne kadar 63.3 milyar liralık satış gerçekleştirilirken, 3.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 2001’de kurulmaya başlanan teknoparkların sayısının 81’e ulaştığını söyleyen Varank, bunların 59’unda teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin başladığını, 22’sinin ise altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra faaliyete geçeceğini bildirdi.

750 MİLYON LİRA HİBE

Varank, teknoparklarda yer alan işletmelere birçok vergisel muafiyet, prim istisnası gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çekerek, “Teknoparklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak 14 yılda Bakanlık olarak bu bölgelere 750 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknoparklar vasıtasıyla üniversitelerle sanayicileri, teorik bilgiyle pratiği bir araya getiriyoruz” dedi.

5 BİN İŞLETMEYE ULAŞTI

Sağlanan destekler ve teşviklerle teknoparklarda 5 bin 150 teknoloji tabanlı işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Varank, şöyle devam etti: “40 bini Ar-Ge personeli olmak üzere 49 bin 332 kişi buralarda istihdam edilmekte. Teknoparklarda bugüne kadar 63.3 milyar liralık satış gerçekleştirilirken, 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu bölgelerdeki tescilli patent sayısı bin 22’ye ulaştı. Bugün geldiğimiz noktada Teknoparklar sadece teknoloji tabanlı işletmelere ev sahipliği yapan yerleşkeler olmaktan çıktı. Sağlanan nitelikli hizmetler sayesinde bu bölgelerde firmalar çok daha hızlı ve sağlıklı büyüdü, ulusal ve uluslararası yatırımcılar bu firmalara önemli yatırımlar yaptı, yerli antivirüs yazılımı, yüksek hızlı veri iletişim çiplerinin tasarımı, yüksek performanslı solar teknolojiler gibi pek çok stratejik ürün geliştirildi.”

Varank, teknoparklarda girişimciliğe adım attıktan sonra Ar-Ge projeleri neticesinde yakaladıkları başarılar sayesinde yatırım alan firmalar da bulunduğuna işaret ederek, “Örneğin yazılım geliştirme ekipleri için akıllı bilgilendirme sistemi üreten bir firmamız 2018 yılında 295 milyon dolara satıldı” dedi.

T-625 de bu merkezde geliştirildi

Ar-Ge merkezlerinde yürütülen başarılı projelere de örnek veren Varank, şöyle konuştu: “Bakanlığımız Ar-Ge merkezi desteğinden yararlanan yüz akımız özgün ve milli helikopter T-625 bunlardan biridir. Meşhur bir markamızın Bakanlığımızca desteklenen bir Ar-Ge merkezinde geliştirdiği kamyon ‘yılın kamyonu’ ödülünü aldı. Yine Bakanlığımızın desteklediği başka bir firmamızın Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalar sonunda yurt dışına elektrikli otobüs ihracatı yapıldı.”