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Tekstilciler müşteriyi dünyayı dolaşıp bulacak

Türkiye’de Yargıtay tarafından onaylanan ilk iş modeli Dosso Dossi Fashion Show, pazarlama ayağına Moskova’yı da dâhil etti.

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Türkiye’de Aralık ve Haziran ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen organizasyonlarda Türk tekstil ürünlerini 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcılarına pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show, pazarlama ağını genişletiyor. Bakü ve Almatı’nın yanında Rusya’nın başkenti Moskova da yurt dışı fuar takvimine eklendi. 

ÜLKE SAYISI ARTACAK

Moskova Crowne Plaza’da 27 – 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show, Rusya ve bölge ülkelerinde etkili olan tekstil toptancılarının büyük ilgisini çekti.  Türkiye’ye gelemeyen tekstil alıcılarına ulaşmak için yurt dışı fuarına büyük önem verdiklerini belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Organizasyonumuz artık farklılıklarıyla da dikkatleri üzerine çekecek. Yılda iki kez Antalya’da yaptığımız şovumuz, artık yurt içinde Haziran’da Antalya’da, Ocak ayında ise Bursa Uludağ’da olacak. Azerbaycan Bakü ve Kazakistan Almatı’dan sonra Moskova’da da fuarlarımız yapılacak. Ayakkabıyı da kapsayan toplam 70 ayrı Türk markasıyla çıktığımız Rusya seferimiz başka ülkelerde de devam edecek” dedi. 

Türkiye’deki fuarları dışında Moskova, Bakü ve Almatı fuarlarıyla alım heyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Hikmet Eraslan “Tekstil alıcılarını Türkiye’ye davet ediyoruz. Dosso Dossi Fashion Show’u duyan, ancak nasıl ulaşacaklarını bilemeyen alıcılar Türk markalarıyla birlikte bizleri karşısında görünce çok mutlu oluyor. Ağırlıklı olarak Rus coğrafyasının oluşturduğu 30 ülkede pazarlama ekiplerimiz sürekli saha çalışması yapıyor. Amacımız; Made in Turkey etiketini çok daha geniş coğrafyaya taşımak. Daha fazla kişiyi Türkiye’ye çekmek ve katma değeri yüksek Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlamak.  Müşteri nerede olursa olsun ayağına kadar girip onu bulacağız” dedi.  

5 BİN SADIK MÜŞTERİ

Şu ana kadar 28 ayrı organizasyon gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 5 bin kişiden oluşan sadık bir yabancı müşteri kitlesi oluşturduklarını belirten Hikmet Eraslan, “200 ayrı şehirden gelen ve her biri ülkelerinde önemli tekstil toptancısı olan alıcılarımızla artık bir aile gibiyiz. Biz nereye gidersek bu 5 bin kişi bizimle gelmeye devam edecek. Antalya’dan sonra tekstil pazarlamanın ikinci adresi yapacağımız Bursa Uludağ’a gelmek için sabırsızlanıyorlar. Tabiri caizse ‘dağ başına bile çıksak’ 5 bin kişi bizimle birlikte olacak. Amacımız bu sayıyı yurt dışı ataklarımızla 6 bine ulaştırmak” dedi. 

 

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