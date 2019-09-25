Telefon kiralama dönemi başladı

Dijital Operatör Turkcell, Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda şirketlerin dönüşümüne eşlik etmeye devam ediyor. Dijital dönüşüm sürecinin olmazsa olmazı teknolojik ürünlere yönelik yeni geliştirilen proje kapsamında, şirketler artık Turkcell’den cep telefonu kiralayabilecek. Bununla birlikte cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer birçok ürünü satın almak isteyen şirketler için de Financell desteğiyle Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak.

EKONOMİYE KATKI İÇİN

Konuyla ilgili açıklamasında Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları kaydetti: “Turkcell olarak Türkiye’de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü bir rol üstleniyoruz. Bu amaçla ülkemizdeki şirketlerin küresel rekabette söz sahibi olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz.”

YÜZDE 62 BÜYÜDÜK

Tüm dijitalleşme süreçlerinin yanında olduklarını anlatan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Kurumsal müşterilerimiz için geliştirdiğimiz çözüm ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimizi kurduk. Kurumsal müşterilerimize bağlantı, bulut servisleri, güvenlik hizmetleri, bunların etrafındaki entegrasyon hizmetlerini ve IT servislerini tek elden vermeye başladık. Kuruluşundan bu yana kısa süre geçmesine karşın bize güvenen şirketler sayesinde ilk 6 ayda yüzde 62 büyüme gerçekleştirdik” dedi.