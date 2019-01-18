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cnda taksit sayısı arttı

Ticaret Bakanlığınca, televizyon satışlarındaki taksit sayısı artırıldı. Fiyatı 3 bin liranın altındaki televizyonların satışlarında taksit sayısı 9'a çıkarıldı.

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Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre taksit süreleri, ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı 3 bin liranın üstünde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altındaki televizyon satışlarında 9 ay olarak uygulanacak.

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