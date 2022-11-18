Temeli atıldı! 46 dakikalık mesafe 25 dakikaya düşecek

Adıyaman'a gelen Bakan Karaismailoğlu'nu, Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile protokol üyeleri karşıladı. Daha sonra Narince-Gerger Yolu Temel Atma Töreni'ne katılıp, bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve altyapı projelerine verdiğimiz önem sayesinde, bugün ülkemizin her ilini, her bölgesini dünyaya bağlıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde; ülkemize ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 653 milyar TL'nin üzerindeki harcamanın yüzde 60'ı kara yollarına aittir. 2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon TL'lik yatırım yaptık" dedi.

'YOL KALİTESİNİ DE HIZLA ARTIRIYORUZ'

Son 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometrenin üzerine çıkardıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "2023 yılında bu rakamı, toplamda 30 bin kilometreye ulaştıracağız. Kara yollarında da 'Durmak yok, yola devam' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Toplam yol ağımızın yarısını, bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. Aynı zamanda kara yollarımızdaki yol kalitesini de hızla artırıyoruz. Kara yollarında; yalçın dağları, tünellerle derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz. Hükümetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu; 50 kilometreden alıp, 663 kilometreye çıkardık. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştırıyoruz. Köprü ve viyadük toplam uzunluğunu da 735 kilometreye yükselttik. 2023 yılı için hedefimiz; bu alanda toplam uzunluğu 770 kilometrenin üzerine taşımaktır" şeklinde konuştu.

SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKAYA DÜŞECEK

Temeli atılan Narince-Gerger yolunun 33 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün temelini attığımız Narince-Gerger yolumuzu en kısa zamanda hizmetine sunmayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla, yol güzergahımız 2 kilometre kısalacak, seyahat süresi, 46 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Böylece; yolun fiziki ve geometrik standartlarının yükseltmiş olacağız. Yeni yol ile Narince-Gerger yolu güzergahı üzerindeki Nemrut Dağı'na da erişim kolaylaşacak, yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri daha konforlu hale gelecek. Bu da turizmi canlandıracak, ticareti canlandıracaktır."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Gerger Belediyesi'ne geçti.