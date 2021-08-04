AA 4 Ağustos 2021 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:14

Sin, yazılı açıklamasında, birliklerinin temmuz ayında Türkiye geneli ihracata yüzde 7,8 oranında destek verdiğini belirtti.

AKİB'in Türkiye genelindeki 13 genel sekreterlik arasında dış satım hacmini en fazla artıran birlik olduğunu kaydeden Sin, "Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 artışla 1,17 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Birliğimiz ülke ortalamasının 4 katından fazla performans sergiledi." ifadesini kullandı.

Sin, birliklerinin ülkelere göre ihracatını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Temmuzda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sıralamasında Hollanda yüzde 107,7 artış ve 96,3 milyon dolarla birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 81 milyon dolarla Irak, 73,6 milyon dolarla İspanya takip etti. Bu ayda ihracat hacminde en büyük yükselişi yüzde 10 bin 515 artış ve 40,3 milyon dolarla Malta pazarında yakaladık. Lübnan yüzde 329,7 artış ve 27,5 milyon dolarla ikinci, 141,5 artış ve 25,1 milyon dolarla Yunanistan üçüncü sırada yer aldı."

Bölge ihracatında kimyevi maddeler ve demir çelik sektörlerinin dinamo görevi üstlendiğini ifade eden Sin, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil, hububat ve bakliyat sektörlerinin de temmuz ayında atılım yaptığını kaydetti.