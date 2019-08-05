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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,34 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 6,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,02 yükseldi.

TÜFE, temmuzda haziran ayına göre yüzde 1,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de hazirana göre yüzde 0,99 düşerken, Temmuz 2018'e kıyasla da yüzde 21,66 arttı.

- BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,4 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,8 olarak belirlenmişti.

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