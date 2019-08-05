Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı! Temmuz enflasyon oranları belli oldu!
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz enflasyon oranı TEFE TÜFE nedir? sorularının yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanıyor. Haziran'da aylık enflasyon yüzde 0,03'e geriledi, yıllık yüzde 15,72 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti. Şimdi ise gözler Temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi..
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz enflasyon oranı TEFE TÜFE nedir? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor.Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda oldu
TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Yıllık en fazla artış %26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %25,41, lokanta ve oteller %19,85, alkollü içecekler ve tütün %19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler %18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %2,04 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,07 artış gerçekleşti.
Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?
AA Finans'ın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,4 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,1, en yüksek yüzde 1,76 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,8 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,30, en yüksek yüzde 17,20 oldu.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor.
Enflasyon haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.
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