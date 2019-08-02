Temmuz ayında ihracat rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti.'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti."
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