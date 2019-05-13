Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL
Emeklilerin gözü temmuz zammında. Ocak-nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. İlk 4 aylık verilere göre maaşlar 45 ile 215 lira arasında artacak.
Milyonlarca emeklinin maaşı temmuzda artacak. 2019’un ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz artışının ipuçları geliyor.
2 AYLIK VERİ KALDI
Ocak-nisan enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bunun üzerine 2 aylık veri daha eklenecek ve temmuz enflasyonu belli olacak. Yüzde 4'lük artış SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarına 45 ile 215 lira arasında artış getiriyor. En düşük emekli aylığı 1.140 lira 25 kuruş.
225 LİRA ARTACAK
Bu maaş, ilk 4 ayda gerçekleşen yüzde 4'lük enflasyona göre 1.185 lira 86 kuruşa yükseliyor. En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş seviyesinden 215 lira artışla 5 bin 606 lira 33 kuruşa ulaşıyor. Yüzde 4 artışla 2 bin lira olan maaş 2 bin 80, 3 bin lira olan maaş 3 bin 120, 4 bin lira olan maaş 4 bin 160 liraya yükseliyor.
(Güneş)
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