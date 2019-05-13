Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Milyonlarca emeklinin maaşı temmuzda artacak. 2019’un ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz artışının ipuçları geliyor.

2 AYLIK VERİ KALDI

Ocak-nisan enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bunun üzerine 2 aylık veri daha eklenecek ve temmuz enflasyonu belli olacak. Yüzde 4'lük artış SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarına 45 ile 215 lira arasında artış getiriyor. En düşük emekli aylığı 1.140 lira 25 kuruş.

225 LİRA ARTACAK

Bu maaş, ilk 4 ayda gerçekleşen yüzde 4'lük enflasyona göre 1.185 lira 86 kuruşa yükseliyor. En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş seviyesinden 215 lira artışla 5 bin 606 lira 33 kuruşa ulaşıyor. Yüzde 4 artışla 2 bin lira olan maaş 2 bin 80, 3 bin lira olan maaş 3 bin 120, 4 bin lira olan maaş 4 bin 160 liraya yükseliyor.

(Güneş)